"Intuitio" de Laurent Gounel : un thriller sur le pouvoir de l’intuition... une véritable découverte

« L’esprit intuitif est un don du ciel », cette affirmation d’Albert Einstein confère toute sa dimension à cet ouvrage qui, si l’on en croit son auteur, nous fait découvrir une autre réalité, une expérience unique qui fait émerger des choses étranges, extraordinaires qui changent la perception de ce qu’est le monde.

Pourtant, tout débute comme dans bien des romans noirs. A Chicago, un homme, un amérindien semble-t-il, observe un building situé de l’autre côté du rivage. Il tapote sur le clavier de son ordinateur portable. Bientôt, pompiers et policiers entourent le bâtiment qui est évacué et duquel s’échappent désormais des volutes de fumée noire. Très vite le gratte-ciel qui s’est effondré n’est plus qu’un triste amas de gravats fumants. C’est à ce moment que l’homme qui observait la scène quitte tranquillement les lieux.

Ce dimanche soir Timothy Fischer, de retour de week-end, dépose sa valise dans sa petite maison du Bronx à New-York. Il est amer. Sa vie lui apparait comme très médiocre. C’est un auteur de polars qui ne connait qu’un succès très moyen et qui vient de quitter la femme dont il était très épris. Il ne sait pas encore que dans quelques instants sa vie va basculer. Il y a d’abord ce coup de fil de Bill son agent, qui lui annonce qu’il aura la vedette de l’Oprah Show du dimanche suivant, l’émission la plus populaire de la télévision américaine. Pour Tim, c’est la consécration qu’il attendait depuis si longtemps. Puis on sonne à sa porte. Ce sont deux agents du FBI qui lui expliquent que cette organisation souhaiterait lui confier une mission de la plus haute importance. Après quelques hésitations, il accepte de les suivre. Dans une base de l’armée, près de Washington, il rencontre Anna Sanders qui dirige une équipe très particulière. Elle est l’héritière du fameux projet STARGATE qui dans les années soixante-dix avait pour objectif de faire de l’intuition un outil de prévision opérationnel. Depuis peu, les Etats-Unis font face à une crise inédite et dramatique. Des criminels ont commencé à incendier des buildings dans tout le pays. Rien ne les arrête et le FBI, malgré les moyens mis en œuvre, ne dispose pas du début de la moindre piste. L’intuition qui a fait ses preuves, devrait constituer dans ce cas de figure, une réponse efficace afin de trouver les auteurs de ces attentats.

Malheureusement du fait d’un accident de voiture mortel, tous les spécialistes de cette équipe que dirigeait Anna Sanders ont perdu la vie. C’est pour cette raison et dans l’urgence que le FBI a fait appel à Tim qui possèderait un don réel. Malgré ses tergiversations, Tim finira par donner son accord afin d’assumer cette étonnante mission.

Il suivra une formation qui lui permettra de faire progressivement émerger son talent. Il commence à obtenir des résultats et sera en mesure d’identifier les cibles visées. Mais les choses se révéleront complexes et plus que troublantes. La mise en cause des compétences de Tim, le rôle ambigu de personnalités de l’entourage du Président, dessineront les contours d’une réalité portée par des rebondissements inattendus et créent un suspens imparable. Ce qui rend ce roman très différent et intrigant, c’est sans conteste cette théorie de l’intuition développée, explicitée exemples à l’appui, tendant à prouver que celle-ci qui échappe aux phénomènes rationnels, est, selon l’auteur, en mesure de connecter le subconscient à toutes les informations existantes dans l’univers.