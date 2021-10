"Illusions perdues" de Xavier Giannoli : une adaptation flamboyante du roman de Balzac, portée par une étincelante distribution, en tête de laquelle un Benjamin Voisin dont l’aisance évoque celle du Gérard Depardieu de ses débuts…

Quand Xavier Giannoli découvre Illusions perdues de Balzac, il a vingt ans, l’âge de Rubempré son héros, et alors qu’il n’est même pas encore cinéaste, il est tellement ébloui par cette œuvre si dramatique et en même temps si drôle et si féroce, qu’il éprouve, d’emblée le désir de la porter sur le grand écran… Quand on mûrit un projet pendant près de trente ans, ce n’est évidemment pas pour au final « colorier les images du roman qui l’inspire ou en plagier maladroitement le récit dans une adaptation académique ». Après avoir exploré le livre de Balzac pendant toutes ces années, Xavier Giannoli en a tiré cette adaptation. Elle est à la fois magnifique, virtuose et polyphonique. Du plus tragique au plus comique, du plus cruel au plus tendre, du plus insouciant au plus mélancolique, on y entend tous ses « tons ».

Pour mieux faire entendre le verbe de Balzac, le cinéaste utilise la voix off, un « outil » redoutable, qui peut faire basculer un film dans l’ennui. Avec Giannoli, utilisée en surplomb de l’action, l’annonçant même sans cesse, elle dope au contraire le film, lui donne de la tension en même temps qu’elle nous ramène sans cesse au romancier, sans que jamais le style de ce dernier ne pèse. C’est Xavier Dolan qui est en charge de cette voix. Phrasé, ton, façon de faire les liaisons sans « ampouler » la diction, le comédien canadien (ici, sans le moindre accent de la Belle Province) est plus que parfait.

La mise en scène est somptueuse, élégante et musicale. Elle nous entraîne sans fausse note et sans contretemps dans le tourbillon de la vie des personnages. Comme sur un rythme de valse. Avec des accélérations et des tournoiements qui donnent le vertige, où les phrases décochées alors ressemblent à des flèches qui empoisonnent leurs destinataires plus efficacement qu’une dose de curare. Avec des moments « suspendus » aussi, pendant lesquels, tout d’un coup, l’humanité, la sincérité et la naïveté retrouvent le droit de cité.

La critique de la société est d’une modernité saisissante. Les mondes de la presse, de l’édition et du théâtre en prennent particulièrement pour leur grade. On y découvre à quel point ils peuvent être sans scrupule, de mauvaise foi et corrompus. A l’époque, on ne parlait pas de « fake news », mais de « canards ». Mais peu importe. On se rend compte que, comme le dit l’écrivain Nathan, « La compromission est de tous les siècles ».

La distribution est aussi pour beaucoup dans la réussite du film. A commencer par Benjamin Voisin. Tour à tour douloureux, naïf , flambard et sûr de lui, il joue un Rubempré avec l’aisance physique d’un Depardieu à ses débuts. Il dit aussi les mots de Balzac avec un naturel déconcertant. Tout comme ses partenaires, dont Vincent Lacoste (excellent en journaliste pourri), Xavier Dolan (sensationnel en écrivain qui tente de conserver son âme), Louis-Do de Lencquesaing (admirable en patron de presse cynique) ou encore Gérard Depardieu qui campe, avec la truculence tonitruante dont il est capable, un éditeur qui sait mieux compter que… lire. Les interprètes féminines ne sont pas en reste, à commencer par la jeune comédienne belge Salomé Dewaels qui interprète l’actrice Coralie, la maîtresse de Rubempré, le seul personnage vraiment touchant parce que sincère, de cette « Comédie humaine ».