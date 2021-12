• Hector Obalk, né le 30 août 1960, est historien et critique d'art, réalisateur et auteur de documentaires consacrés à l'art, notamment la série “Grand’Art“ sur la chaîne Arte. Il est également graphiste, commissaire d'exposition et homme de scène, chroniqueur au journal ELLE depuis 20 ans.

• Obalk est également auteur de trois films sur Caravage aux éditions grand-art.online., d’ouvrages comme Andy Warhol n’est pas un grand artiste (Champs Flammarion, 1991), de la Correspondance de Marcel Duchamp (éd. Ludion, 2000), d’Aimer voir. Comment on regarde un tableau (chez Hazan, 2011), et d’un Michel-Ange en deux tomes (chez Hazan, 2017 et 2019).