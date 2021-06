"Guerre et Paix entre les Monnaies - Economie et géopolitique du XXIe siècle" de Jacques Mistral : la prise de conscience liée à la pandémie permettra-t-elle d’éviter une guerre des monnaies ? A bonnes questions, bonnes réponses

Après la pandémie, avec l’émergence d’une forme de délire porté notamment par les technologies autour des crypto-monnaies, et l’explosion des dettes et des liquidités, vers quelle nouvelle guerre ou paix des monnaies se dirige le monde ?

Force est de constater que sur « le front des monnaies » les trois grandes, le dollar, l’euro et le yuan , adossées aux grands continents sont, comme le démontre l’ histoire ,étroitement mêlées.

Leurs poids relatifs dans les échanges internationaux n’a que peu varié : la devise chinoise ne s’est toujours pas acquis un statut international et a même régressé en part de marché ( 5% environ) à hauteur de celle du yen japonais et si l’ euro a su montrer sa capacité à challenger le dollar et a fait beaucoup progresser sa part de marché (estimée à 25%°), la suprématie de la monnaie US reste entière, en conservant plus de 60% des échanges commerciaux et 80% de ceux des devises. Quant aux DTS (droits de tirage spéciaux), ce « panier de monnaies » qui était pressenti comme LA monnaie de réserve nouvelle du XX e siècle, leur part est restée relativement marginale.

Sur ce plan donc rien de bien nouveau, si ce n’est que ce risque de déflation qui prend de plus en plus d’ampleur, alors même que les Etats avancés sont engagés dans une politique de « quoiqu‘il en coûte généralisée », de relance à des niveaux jamais connus, et de poursuite de mesures non- conventionnelles des Banques centrales, les règles du système monétaire et financier permettant de faire fonctionner une économie ouverte, mondialisée, devraient être pour le moins repensées.

L’auteur s’attache à définir les défis qui devront être relevés pour trouver une nouvelle « pax » mondiale à l’ instar de ce qui fut conçu aux siècles précédents avec les « pax britannica et americana. »

Cette nouvelle édition de l’ouvrage de Jacques Mistral, revue et actualisée est augmentée de deux contributions exceptionnelles par leur densité et leur vision :

- l’une décrivant le contour de la monnaie du XXIe siècle et du système monétaire international, tels que l’auteur les envisage.

-l’autre, qui prend la forme originale d’une fiction, décrit minutieusement ce que pourrait être le monde en 2029 .. ( 100 ans après la grande récession de 1929)… Un exercice dans lequel Jacques Mistral paraît exceller et prendre un grand plaisir, mais qui fait toucher du doigt les risques qui pourraient avoir poussé nos économie vers l’abîme si : « ..collectivement, nous nous montrons incapables d’imaginer et de mettre en place un système monétaire digne du XXI siècle comme Keynes avait tenté de le faire avec Bretton Woods pour l’après guerre » .

Avec le grand pouvoir de conviction qu’on lui connaît et des arguments qui ne peuvent laisser insensibles, l’ auteur plaide pour que les DTS puissent enfin répondre à cette ambition.

Pourquoi pas ? …. les rêves finissent toujours par rejoindre la réalité.