"Gagarine" de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh : un regard original sur la banlieue et la démolition d’une cité mythique

-IBRAHIM de Samir GUESMI- Avec Abdel BENDAHER, Samir GUESMI, Luàna BAJRAMI…

Timide lycéen de 17 ans, Ibrahim vit seul avec son père Ahmed. Écailler dans une grande brasserie, Ahmed rêve de travailler en salle, mais pour cela, il doit d’abord s’offrir une prothèse dentaire. Son rêve tourne court quand il doit rembourser la note d’un vol commis par Ibrahim et qui a mal tourné. Entre le père et le fils, les rapports se tendent. Déchiré et meurtri, Ibrahim décide alors de prendre tous les risques pour réparer sa faute et offrir à son père le sourire qu’il attend depuis si longtemps.

Pour son premier long métrage, le comédien Samir Guesmi souhaitait un récit d’initiation à hauteur de son jeune personnage principal. Il voulait aussi une histoire qui donne à ses personnages, grandeur, dignité et noblesse. Et il a écrit Ibrahim, qui relate le chemin que vont devoir faire un père et un fils pour se dire leur amour, dans un univers où leur manquent à la fois les mots et les gestes. S’il joue le père avec l’humanité chaleureuse et discrète qui est sa marque de fabrique d’acteur, il confie le rôle du fils à un ado qu’il avait repéré dans la rue. Bonne pioche : Abdel Bendaher s’est retrouvé nominé cette année aux Césars dans la catégorie, « Révélations ».

Tendre, pudique, émouvant, poignant même, Ibrahim (qui avait reçu le Label Cannes 2020) était reparti du dernier Festival d’Angoulême avec quatre trophées. Récompenses amplement méritées pour ce film qui avait reçu, là-bas aussi, un accueil triomphal du public.

Recommandation: Excellent.

- UN ESPION ORDINAIRE de Dominic COOKE- Avec Benedict CUMBERBATCH, Merab NINIDZE…

1960.Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se retrouve plongé, presque malgré lui, au cœur de la guerre froide. A la demande du MI6 ( les Services secrets anglais) et de la CIA, il noue une alliance secrète avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky avec l’objectif que celui-ci livre des informations aux occidentaux. Le but? Éviter un affrontement nucléaire et une troisième guerre mondiale. Greville va entamer une série d’allers-retours entre Londres et Moscou. Mais le KGB finit par avoir des soupçons…

Même si on le croit sorti d’un roman de John Le Carré (La Taupe) tant il est à la fois banal, haletant et compliqué, ce scénario a été tiré d’une histoire vraie de la Guerre froide. Dominic Cook la restitue avec classicisme mais brio, dans une tension qui va crescendo. Le cinéaste, qui vient du théâtre, fait preuve, ici, d’un vrai sens de la narration, de la dramaturgie et de la direction d’acteurs. Tout en fragilité, flegme, aplomb, peur aussi, et colère rentrée, Benedict Cumberbatch est parfait dans son rôle d’espion britannique. Dans celui du colonel soviétique, Merab Ninidze (repéré dans Le Pont des espions) est formidable lui aussi. On ne quitte pas l’écran des yeux !

Recommandation: Excellent.

-TOKYO SHAKING d’Olivier PEYON- Avec Karin VIARD, Stéphane BAK, Philippe

UCHAN…

Le 11 mars 2011, Tokyo connait le plus grand tremblement de terre de son histoire, puis un tsunami qui déclenche la catastrophe de Fukushima. Alexandra, Française fraîchement arrivée à Tokyo pour travailler dans une grande banque de l’Hexagone, doit affronter cette crise nucléaire sans précédent. Tiraillée entre les ordres de son entreprise et la nécessité de protéger sa famille et ses collaborateurs, elle se retrouve, presque malgré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur et de la parole donnée…

Olivier Peyon ( Comment j’ai détesté les maths, Latifa, le cœur au combat )s’inspire souvent de la réalité pour bâtir ses films. Tokyo Shaking lui a été « soufflé » par le récit d’une amie partie travailler au Japon sur la semaine folle qu’elle avait vécue lors du tremblement de terre. Le cinéaste y a vu là l’occasion de se lancer dans une analyse des comportements humains -entre lâcheté et dépassement de soi, veulerie et générosité, - face aux catastrophes.

Dans le rôle de la « working girl » partagée entre son devoir, ses sentiments et son ambition, Karin Viard est sensationnelle de retenue, de froideur, d’ambition affichée et, finalement, d’humanisme. Visuellement, le film est splendide ( On reconnait bien là la patte de l’Olivier Peyon, grand documentariste). Dommage que le scénario soit si linéaire. Le film y perd en surprise et en tension.

Recommandation : Bon.

- WENDY de Benh ZEITLIN- Avec Devin FRANCE, Yashua MACK, Gage NAQUIN, Gavin NAQUIN…

Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans le quotidien du restaurant tenu par sa mère. Un jour, encouragée par l’irascible petit Peter, elle décide de partir à l’aventure en sautant sur le toit d’un train en marche, avec ses deux petits frères jumeaux. Au terme de leur voyage, ils vont débarquer sur une île mystérieuse où les enfants ne semblent pas vieillir …

Il y a huit ans que le réalisateur du cultissime et multi récompensé Les Bêtes du Sud sauvage n’était pas réapparu sur le grand écran… Refusant les ponts d’or proposés par Hollywood, le cinéaste peaufinait tranquillement, à son rythme, une adaptation de Peter Pan, le roman de J.M. Barrie. Sa relecture est très intéressante, qui s’attache au personnage de Wendy, et qui pose la question qu’on se pose souvent dès la préadolescence: « comment grandir en restant libre et heureux ? ». A la fois naturaliste et fantastique, sensoriel et immersif, Wendy est un film lyrique, captivant. Dommage qu’il accumule les références cinématographiques. Cela noie un peu son propos. Restent, pourtant, l’essentiel : le souffle du conte, la beauté de l’image, son onirisme et… l’interprétation.

Recommandation : Bon.