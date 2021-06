"France, démocratie défaillante. Il est temps de s’inspirer de la Suisse" de François Garçon : une excellente analyse des blocages qui entravent la France

En ces temps de Covid, on a beaucoup vu et entendu les épidémiologistes. Garçon, lui, réhabilite le chirurgien, le chirurgien major, celui qui, sur les champs de bataille, patauge dans le sang, ampute à froid, faute d’anesthésiques. Sous sa plume périssent les pitres glorieux, tous sortis du même moule (trois écoles microscopiques sans le moindre prestige scientifique - X, ENA, HEC) qui, leur vie durant et sabre au clair, ont impunément empilé les sorties de route.

Garçon est aussi un cumulard : une fois posé son bistouri, le voilà fossoyeur. Il creuse la fosse commune de ces inutiles qui, ignorant leurs fiascos, se sont « goinfrés sur la bête » - lire les citoyens. Pis ! Non contents de se goinfrer, ils ont saccagé le magasin, pillé l’entrepôt, condamné les personnels au chômage.

C’est alors que la Suisse entre en scène. L’auteur montre que, de l’autre côté du Jura, un peuple a mis au point des outils politiques qui, depuis plus de 150 ans, confèrent une grande liberté aux élites politiques et économiques, tout en les contrôlant de près. Historien, Garçon se revendique pillard : toute idée, si elle est bonne, si elle a démontré son efficacité économique, politique, fiscale, ou autre, doit être adoptée, notamment par les peuples survivant dans un environnement dégradé. Le bien commun et non l’exercice narcissique du pouvoir doit être notre boussole pour réformer la France avant que le pays n’explose.