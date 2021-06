"Fourmies la Rouge" : un 1er mai rouge sang

Le contexte de cette histoire est celui des tensions entre ouvriers et patrons de l’industrie du textile lors de la fin du XIXème siècle. Les grèves sont fréquentes et les revendications souvent les mêmes : un salaire décent qui permette de vivre, des journées de travail de 8h (alors qu’elles en comptaient facilement 12 et plus à cette époque), etc…

Ainsi à Fourmies, centre important de l’industrie textile, les partis ouvriers décrètent pour ce 1er mai 1891 une grande journée de manifestation et de fête. Dès 5 heures du matin, le leader local du Parti Ouvrier Français, Hyppolite Culine, tient des discours devant les usines pour inciter les travailleurs à cesser leur activité. Ces manifestations vont conduire à l’arrestation par les gendarmes de quatre participants. C’est le début d’un engrenage terrible, qui va transformer la fête en un drame sanglant. Les revendications sur l’amélioration des conditions de travail laissent place à celles pour la libération des travailleurs emprisonnés. On ne crie plus : « C’est huit heures qu’il nous faut », mais : « C’est nos frères qu’il nous faut ». Les autorités locales, dépassées, demandent un renfort militaire et l’obtiennent. Dans l’après-midi, arrivent à Fourmies des troupes du 145ème régiment d’infanterie armées du tout nouveau fusil Lebel. En fin de journée, trente de ces soldats vont se retrouver face aux manifestants. L’ordre leur est donné de tirer. Quelques secondes plus tard, neuf morts et plusieurs dizaines de blessés gisent sur le pavé.

Parmi les noms des victimes, l’histoire a plus particulièrement retenu celui de Maria Blondeau, qui a donné son nom à une place du Fourmies d’aujourd’hui. Alex W. Inker a construit son scénario autour d’elle et de ses amis : Louise, Kleber et le petit Emile. Cette BD commence avec le réveil de Maria, le matin du 1er mai 1891, et se termine par sa mort sous les balles des soldats. Entre temps, Inker nous raconte les évènements de cette journée, en imaginant, autour des faits avérés, ce qu’a pu en être le déroulé pour les protagonistes. Maria, Louise et Kleber sont des premières manifestations aux côtés de Culine. On est frappé, dans la narration proposée, par leur insouciance, sorte de confiance absolue dans l’issue de leur combat. Ce n’est qu’en toute fin de journée qu’on sent la montée du drame et la fin de cette insouciance.