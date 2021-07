"Fisherman's Friends" de Chris Foggin : un feel-good movie avec des marins pêcheurs… dans la veine de "Full Monty"…drôle, généreux et attendrissant

– MOFFIE d’Oliver HERMANUS – Avec Kai Luke BRUMMER, Mark ELDERKIN, Michael KIRCH…

Afrique du Sud, 1981. En plein apartheid, la minorité blanche (dominante sur le plan politique) oblige les jeunes blancs — dès l’âge de 16 ans — à accomplir un service militaire de deux ans, avant de les envoyer ensuite sur le front au Sud de l’Angola. Ayant l’âge requis, Nicholas est envoyé dans un camp d'entraînement. Il va tenter de survivre tant aux horreurs de la guerre qu’à la brutalité de l’armée. Brimades, insultes, humiliations, rien ne va lui être épargné. Sa situation va se révéler d’autant plus difficile qu’il aime les garçons et que l’armée est aussi raciste et anti-communiste qu’homophobe…

Réalisé par le Sud-africain Oliver Hermanus ( Queer Palm à Cannes en 2011 pour

Skoonheid/Beauty ), tiré du roman autobiographique d’André Carl van der Merwe, Moffie — terme afrikaans qui signifie « tapette »— est à la fois un récit initiatique et un voyage au bout de l’enfer. Pour contrebalancer la laideur éprouvante des situations, Oliver Hermanus a opté pour un film d’une beauté formelle assez époustouflante. Tant pour sa forme que pour son contenu, Moffie évoque à la fois Full Metal Jacket de Stanley Kubrick et Beau travail de Claire Denis. C'est dire sa qualité!

Recommandation : Excellent

– JE VOULAIS ME CACHER de Giorgio DIRITTI – Avec Elio GERMANO, Paola LAVINI…

Expulsé par l’institution suisse qui s’occupait de lui à la fin de la Première Guerre mondiale, Antonio Ligabue se retrouve dans son Italie natale contre sa volonté. Sans attache, vivant en ermite dans un extrême dénuement sur les rives du Pô et souffrant de graves troubles psychiatriques, cet homme sauvage et solitaire s’accroche à sa seule raison de vivre, la peinture, naïve, qu’il pratique en autodidacte. En 1927, celui qu’on a surnommé le « Fada » rencontre par hasard Renato Marino Mazzacurati, un artiste peintre et sculpteur qui lui enseigne les techniques de la peinture et organise ses premières expositions. Peu à peu, du public à la critique, son « art » va connaître un tel succès qu’il sera célébré comme un Douanier Rousseau transalpin. Antonio Ligabue mourra en 1965 dans l’hospice qui l’avait recueilli…

La qualité plutôt que la quantité… Pour son quatrième film en vingt ans de carrière, le réalisateur Bolognais Giorgio Diritti (David di Donatello, équivalent italien du César du meilleur film, en 2010 pour L’ Homme qui viendra ) choisit de présenter un biopic d’un artiste resté essentiellement connu en Italie, dont, le moins qu’on puisse dire, est que son existence ne fut pas un long fleuve tranquille. Antonio Ligabue était peintre et fou. Diritti a tenu à rendre compte de ces deux composantes essentielles, avec des armes de cinéaste. Pour rendre presque palpable le dérangement mental, la complexité et les contradictions d’Antonio, il a déconstruit subtilement et savamment le récit de sa vie. Pour évoquer son obsession de la beauté et l’éclat des couleurs de ses toiles, il a fait un film qui éblouit par la somptuosité de ses cadrages et de sa lumière. Le résultat est ce biopic atypique, passionnant, qui a valu à son interprète, l’impressionnant comédien italien Elio Germano, de remporter l’Ours d’Argent du Meilleur acteur au dernier festival de Berlin.

Recommandation : Excellent.

– ANNETTE de LEOS CARAX – Avec Marion COTILLARD, Adam DRIVER, ANGÈLE…

Quand paraîtront ces lignes, le film sera sorti la veille sur les écrans et aura fait l’ouverture du 74 ème Festival de Cannes, démarrant la Compétition officielle dans un étourdissant fracas médiatique, tout en étant entouré d’un grand… mystère ! Tous les voyants sont allumés pour qu’Annette soit un événement cinématographique : son casting (en tête duquel Marion Cotillard et Adam Driver), l’identité de son réalisateur, Léos Carax (le cinéaste culte des Amants du Pont Neuf et de Holy Motors), sa musique, signée du groupe Sparks et sa bande-annonce, flamboyante.

Le pitch ? Un couple hollywoodien glamour ( Henry, comédien de stand-up et Ann, cantatrice de renommée internationale) voit sa vie bouleversée par la naissance d’Annette, « une fillette mystérieuse au destin exceptionnel ». Voilà qui annonce, sinon un chef d'œuvre, du moins un film qui prêtera à discussion.

Recommandation : pas vu.