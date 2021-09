"Fenua" de Patrick Deville : un voyage initiatique abracadabrantesque au cœur de la Polynésie… et de la Polychromie. Un grand Deville

- L’évocation de Paul dit « le sauvage », de ce Gauguin croqueur de jeunes filles en fleurs, de l’immense artiste Paul Gauguin qui, grâce à ses talents complémentaires d’écrivassier et ses carnets de voyage, n’a plus de secret pour l’auteur. Les pérégrinations de cet aventurier de l’extrême, de ce jouisseur invétéré et la palette de ses sentiments exacerbés composent le morceau de bravoure du récit. Ses passions, assouvies ou contrariées, ses hallucinations, ses souffrances et pour tout dire l’expression de son génie et pas seulement de son génie créatif et artistique mais d’une sorte de génie manipulateur des âmes et des corps, le tout décrit par un Deville très en verve.

Les histoires de démêlés et négociations à distance du maître avec ses marchands, Théo van Gogh d’abord puis Ambroise Vollard, sont à la fois tristes et savoureuses. L’auteur est remonté aux sources jusqu’à s’installer plusieurs mois dans un cabanon sur le site de la « Maison du Jouir » du peintre et creuse jusqu’à l’os pour nous restituer les « impressions » désabusées de l’artiste : « Mes toiles de Bretagne sont devenues de l’eau de rose à cause de Tahiti, Tahiti deviendra de l’eau de Cologne à cause des Marquises ».

- La richesse des références culturelles et littéraires, le style direct mais imagé du conteur.