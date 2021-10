"Djénane" de Anne Artigau et Belkheïr Djenane : quand la magie devient un langage subtil

• On ne peut qu’admirer l’immense dextérité de l’illusionniste, évidemment mais là n’est pas l’essentiel. La poésie de ce jeu de main qui transforme un jeu de carte en un ensemble vivant, mouvant, et farceur et de ce dialogue qui s’instaure entre l’homme et ses cartes, bâtissant un monde secret et réconfortant est plus fondamentale.

• C’est pourquoi on se délecte de ce moment de recueillement entre silence et le piano, bercé par les murmures touchants des cartes qui parlent, volent, se heurtent aux fenêtres et toquent à la porte.