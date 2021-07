"Dictionnaire amoureux de l'Esprit Français" de Metin Arditi : voilà un Dictionnaire amoureux qui mérite vraiment son titre, un régal

«Je voudrais bien savoir, dit Molière, si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire ».

Partant de ce constat, Metin Arditi, amoureux de l'esprit français, sillonne les champs de la séduction à la française, de l'élégance subtile et du mot, « le mot qui fait mouche ».

Pourquoi ce désir de plaire ? Quels en sont les contours, les contradictions? Comment définir et illustrer l'esprit français, cet éternel mariage entre profondeur et légèreté ? Quels en sont les atouts et les dangers ?

Au cours des quelques 180 entrées de son dictionnaire, Metin Arditi évoque le raffinement très maîtrisé des innombrables « spécialités françaises » qui conjuguent avec brio la beauté et la retenue: Fables de La Fontaine, vers de Racine, poème de Verlaine, talent pour les mathématiques, haute-couture, parfums, chant et danse classiques, etc...

Selon Metin Arditi, si l'esprit français devait se définir en un mot ce serait « le panache ». Dans Cyrano de Bergerac, la pièce de théâtre la plus jouée en France, Cyrano incarne son pays. Talentueux, drôle, courageux, généreux en amitié, le sens de l'honneur chevillé au corps, il sacrifie son amour et meurt dans le dénuement : « C'est mon panache » dit-il dans sa réplique de fin. Et les Français applaudissent à tout rompre.

Mais le goût du panache est dangereux. La France néglige trop ce qui est utile et besogneux. Un travers dont elle subit les conséquences : problèmes sociaux et économiques, mépris de l'apprentissage, chômage, grèves à répétition pour des combats d'arrière-garde, théâtralité des convulsions sociales, fuite des cerveaux.

Cela étant, hors des frontières et à l'époque de la mondialisation, on se méfie de l'esprit français : investissements étrangers frileux, découragement des partenaires économiques etc...