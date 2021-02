"Des films voyous : Limitless de Neil Burger - Sept psychopathes de Martin McDonagh - Jason Bourne de Robert Ludlum" : ils sont pervers, décalés, insolents… pas toujours grandioses mais tellement jubilatoires

Et du côté français ?

Mais – fort heureusement– il n’y a pas que les Américains : la France a une magnifique panoplie de voyous, sans doute la plus belle d’Europe, devant les Italiens, depuis les débuts du cinéma, avec Louis Feuillade (Fantômas) Méliès et consorts. N’évoquons pas de manière détaillée l’avant Seconde Guerre, où il y a tout de même, déjà Jean Gabin, Louis Jouvet, Michel Simon, Jean Tissier, Harry Baur, et tant d’autres...Et puis les inépuisables Clouzot, Christian-Jaque, Melville, Lautner, Lelouch, Zidi, Kassovitz, les prouesses de nos Belmondo, Delon, Ventura, Gabin (encore lui), Montand, et même Trintignant ou Serrault...Il y en a tant !

Un pavé si le cœur vous en dit…

L’infatigable et merveilleux Patrick Brion (Le cinéma de Minuit) nous rafraîchit la mémoire et l’esprit frondeur avec un extraordinaire pavé paru en décembre 2020 L’Encyclopédie du Film Policier Français (de 1910 à 2020) : 575 pages grand format et –attention- 2,200 kilos. (Télémaque Editions - 63 Euros) Les mauviettes s'abstenir…