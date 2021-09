"Chaplin, 1939" de Cliff Paillé : une simple moustache pour son royaume

Paulette : Je sais que tu as aimé me séduire, ça oui. Mais c’est tout. Tu as aimé mes jambes, mon sourire. L’éclat de mes yeux quand je te regardais avec le mien, d’amour… Un amour de femme. C’est-à-dire un amour de l’autre, pas un amour pour soi. Mon admiration, voilà ce que tu as aimé. Le besoin qu’on t’aime a atrophié ta capacité à aimer. Tu le fais par rafales, en tempête. Pour conquérir des cœurs, des peaux, des certitudes. Rien de mieux… Et tu sais pourquoi ? Parce qu’il te tétanise, l’amour ! Le vrai ! Celui qui engage. Celui qui fait mal parce qu’on a peur qu’il s’arrête. Et on a raison d’avoir peur. Le bonheur est fait pour se terminer, oui. Toujours, fatalement.

Mais est-ce que c’est une raison suffisante pour le fuir et se contenter de conquérir quelques femmes naïves et les rires du public ? Des rires dont tu vas t’abreuver jusque dans les salles de cinéma, déguisé. C’est pathétique.

Charlie : Je le fais plus, ça.

Paulette : Les acclamations, partout dans le monde. Monsieur est une icône… Bravo! Mais c’est du vent, tout ça ! Du vent ! Du rien du tout ! Du petit bonheur périssable. De l’amour en papier mâché. Du baume pour capitaliste, voilà ce que c’est !! Ça vaut rien. Ça guérit rien. Tu es petit, Chaplin. Tout petit, et seul. Mais va ! Va conquérir l’admiration des foules. De tous ces gens qui nete connaissent pas et t’oublieront d’un seul coup, violemment et sans que tu saches pourquoi. Va rassurer tes tristes peurs !