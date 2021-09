"Bonjour Ivresse" de Franck Le Hen : on a connu des gueules de bois plus courtes

• Cette deuxième partie arrive un peu tard : le spectateur s’est déjà appuyé un premier acte au cours duquel aucune vulgarité (ou presque) ne lui a été épargnée. Ce qui tient lieu de punchline est (mal) prononcé par des personnages caricaturés au possible, qui en font des tonnes pour sur-signifier leurs attributs et susciter le rire le plus gras possible.

• La représentation de l’homosexualité accumule notamment tous les clichés possibles et barbotte dans le glauque le plus total : par comparaison, les paroles de Comme ils disent sont tout en finesse d’observation et subtilité (la chanson d’Aznavour pouvant au moins se targuer de qualités vocale et mélodique certaines).

• Quant au troisième acte, qui conclut cette nuit d’ivresse, il rejoint la première dans sa prévisibilité, sa lourdeur et sa médiocrité. La boucle étant bouclée, il est plus que temps de dessoûler.