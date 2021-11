"Astérix et le Griffon" : divertissant mais dans l'ombre d'Albert et René !

Il manque à la gloire de César de présenter au peuple cet animal mythique qu'est le Griffon. Un géographe, tout naturellement nommé Terrinconus, lui propose d'aller le chercher aux confins de l'Empire, dans les forêts glacées des Sarmates. Un shaman, ami de Panoramix, pressent la menace et appelle les irréductibles gaulois à l'aide. Le druide, Astérix, Obélix et Idéfix partent pour ces lointaines contrées d'Europe Centrale alors que les colonnes romaines s'enfoncent dans ces pays inconnus. La rencontre est inévitable et réserve son lot de surprises. Voici donc une aventure dans laquelle les femmes sont guerrières, la puissance romaine bien incertaine et la potion magique… gelée !