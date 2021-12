"Arnaud Beltrame, le don et l'engagement" d’Arnaud Delalande et Laurent Bidot a été publié aux éditions Plein Vent.

Arnaud Beltrame est une belle illustration de ce qu’est le courage, un moment attendu, préparé dans le détail, entraîné jusqu’à la lassitude, pour faire face un jour sans date au péril, à la chance qui joue à pile ou face, à la destinée qui veille, prie et espère.

Il est aussi une figure d’officier comme il y en a tant. Formé à l’école de l’armée de Terre, il a la vocation mais échoue à St Cyr. Il travaille pour avoir de droit de choisir, il tente, il réussit. Après deux affectations dans l’artillerie, il intègre l’EMIA, une école d’officiers qui recrute à l’époque parmi les officiers de réserve et les sous-officiers.

Exigeant, toujours en mouvement, il sort, major de sa promotion, dans la Gendarmerie et sert dans plusieurs unités d’élite : un escadron blindé de Gendarmerie mobile, le groupe de sécurité de la présidence de la République, l’ambassade de France en Afghanistan, une compagnie départementale dans la Manche ; comme conseiller au ministère de l’écologie.

Tourmenté par les troubles d’un divorce, une adhésion à la franc-maçonnerie et l’appel de la foi, s’il échoue à celui de l’école de guerre, il réussit le concours des circonstances en rejoignant le groupement départemental de l’Aude qui le verra mourir. La suite est connue et racontée dans le détail des vignettes du livre : un exercice anti-terroriste prémonitoire, l’agression contre des CRS qui font du sport et des employés d’une grande surface, suivie d’une prise d’otage, une tentative de désarmer le terroriste qui le voit mortellement blessé. Puis un adieu solennel aux Invalides qui marquera le pays.