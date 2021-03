"Apocalypse cognitive" de Gérald Bronner : le déferlement d’informations fait courir des risques à l’Humain, une sonnette d’alarme déstabilisante mais utile…

La révolution de l’Intelligence Artificielle révèle « la nature humaine la plus profonde » qui s’est construite depuis la préhistoire. L’auteur prétend que l’IA contribue à « libérer le cerveau humain disponible » et que ce temps est consacré soit à la création ou au partage de connaissances, soit à une navigation aléatoire sur internet, qui entraîne une « apocalypse cognitive ». Les biais de l’IA contribueraient au développement de la désinformation de l’a-information, à multiplier les clash, à propager les thèses complotistes et à produire de nouveaux fantasmes collectifs autour de l’homme-machine et de la transhumanisation. Ces biais favoriseraient les réactions paranoïaques et la satisfaction immédiate des besoins et des désirs. L’auteur invite les internautes à « domestiquer l’empire de ses intuitions erronées ».