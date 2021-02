"Antoinette dans les Cévennes" de Caroline Vignal : une comédie réjouissante sur une randonnée à dos d’âne dans les Cévennes, qui offre à la délicieuse et drôlissime Laure Calamy un rôle en or…

– LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT d’EMMANUEL MOURET – Avec CAMELIA JORDANA, NIELS SCHNEIDER, VINCENT MACAIGNE, EMILIE DEQUENNE…

Depuis son premier film, en 1999, Promène-toi donc tout nu, un divertissement romanesque aussi drôle que léger, le réalisateur marseillais Emmanuel Mouret ne cesse d’explorer les chemins du marivaudage. De Un baiser, s’il vous plait ! À Mademoiselle de Joncquières, tous ses films ont traité des jeux de l’amour et du hasard, et ils ont mis en scène des chassés croisés amoureux, tendres parfois, mais le plus souvent délicieusement cruels. Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait est de la même veine…

Enceinte de trois mois, Daphné doit accueillir Maxime, le cousin de son compagnon, François, qui a dû s’absenter pour son travail. Daphné et Maxime ne se connaissent pas… Et pourtant, pendant les quatre jours que va durer leur tête à tête, ces deux-là vont se raconter leurs histoires d’amour d’hier et d’aujourd’hui, nous embarquant dans un récit construit selon le schéma des poupées russes. Chacun des chapitres va s’emboiter dans le précédent, avec une précision assez époustouflante. Comme d’habitude chez le réalisateur, les dialogues sont ciselés, la mise en scène, raffinée, la photo, élégante, et les acteurs, parfaitement dirigés. Dans leur façon, pourtant si différente de raconter leurs émois, leurs élans, leurs chagrins et leurs souffrances, tous sont sensationnels de retenue et d’intensité. Mention spéciale pour Emilie Dequenne, extraordinaire de naturel et d’intériorité dans son rôle d’amoureuse bafouée.

A la fois cocasse et désenchanté, tragique et romantique, simple et sophistiqué, Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait était arrivé sur les écrans le 16 septembre dernier auréolé du label Cannes 2020. L’accueil du public avait tout de suite placé en tête du box office français ce «polar sentimental au lyrisme romanesque». L’élan de sa belle carrière avait été brisé par la fermeture des salles de cinéma. Sa sortie en DVD est l’occasion de voir ou de revoir ce qui est sans doute le film le plus abouti d’un de nos réalisateurs les plus singuliers.

Recommandations : En priorité.

Sortie DVD - Éditions Blaq Out.

Pas de bonus vidéo, mais boîtier DVD avec fourreau contenant le DVD du film et un livret fac-similé de L’Avant-Scène Cinéma consacré au film.

– CHASSE À L’HOMME de JOHN WOO – Avec JEAN-CLAUDE VAN DAMME, LANCE HENRIKSEN, YANCY BUTLER…

Un sans-abri de la Nouvelle Orléans prénommé Chance (!) accepte d’aider Natasha Binder à retrouver son père. Il ne tarde pas à découvrir le corps de ce dernier, un ancien des Forces Spéciales, éliminé par le gang des chasseurs d’hommes du cruel Emil Fouchon. Cette découverte macabre va lui valoir d’être à son tour poursuivi par ce gang…

En 1992, pour son premier film américain, John Woo choisit de travailler sur un scénario inspiré de La Chasse du comte Zaroff (un chef d’oeuvre du film fantastique datant de 1932) et d’offrir le premier rôle de son film au belge Jean-Claude Van Damme dont l’impressionnante musculature lui vaut d’être alors l’une des plus grandes stars mondiales du cinéma d’action… Est-ce le dépaysement ? La rigidité des tournages hollywoodiens ? Finalement, malgré son efficacité et sa drôlerie, le film du Hongkongais reçoit un accueil mitigé et sombre dans l’oubli. Cette luxueuse édition Blu-ray collector lui permet de sortir de son purgatoire. Réflexion faite, en revoyant ce film aujourd’hui, on se rend compte que cette imparfaite Chasse à l’homme est quand même aussi spectaculaire que divertissante.

Recommandation : Bon

Sortie Combo Blu-ray +DVD et Blu-ray – ESC Editions

Contenu et Goodies : boîtier DVD avec fourreau

Bonus vidéo : entretien autour du film, entretien autour de John Woo et José Van Damme, Featurette, bonus inédits.

– MON COUSIN de JAN KOUNEN – Avec VINCENT LINDON, FRANÇOIS DAMIENS, PASCALE ARBILLOT…

Patron survolté et stressé d’un grand groupe familial de spiritueux, Pierre (Vincent Lindon) est sur le point de signer le contrat du siècle. Le dernier obstacle qui lui reste à franchir est d’obtenir l’aval de son cousin Adrien (François Damiens), qui détient plus de 50% des parts de la société. Seulement, voilà ! Adrien est un doux-dingue qui ne rêve que d’une chose : intégrer la société - dont il est majoritaire - pour ne plus quitter Pierre qu’il admire à la… folie !.. Quand un PDG électrique et battant se voit affublé d’un acolyte à la fois baba cool et perché, forcément, rien ne peut marcher comme prévu. Ça déborde, ça déraille, ça s’engueule, ça pleure et ça se… réconcilie.

Après dix ans d’absence sur le grand écran, Jan Kounen, l’un des enfants les plus terribles du cinéma français a fait son come-back avec une comédie familiale qui s’inscrit dans la lignée de celles de Francis Veber. Tout y est : le tandem désassorti, les péripéties rocambolesques, une fin heureuse et morale, des scènes aussi tordantes que spectaculaires et d’autres, de pure émotion. Ce qui singularise Mon Cousin, c’est son traitement visuel dû à la patte, si graphique, de Kounen. Avec ce cinéaste assez hors norme et un peu « punk », l’œil écoute et l’oreille voit. Comme, en plus, il aime diriger les grands acteurs, il a fait appel ici à deux pointures, Vincent Lindon, qui s’amuse visiblement comme un fou à jouer les patrons volcaniques et François Damiens, dont la poésie fait merveille dans le rôle du cousin gentiment déglingué.

Vous aimez les comédies familiales à la fois solidement construites mais totalement loufoques, hilarantes et en même temps pleines d’émotion ? La sortie en DVD, Blu-ray de Mon Cousin tombe à pic.

Recommandations : Excellent.

Sortie DVD, Blu-ray – Editions Pathé

Contenu et Goodies : Boitier Blu-ray avec fourreau limité à 1000 exemplaires avec visuel alternatif.

Bonus vidéo : making of.

– FORFAITURE de MARCEL L’HERBIER – Avec VICTOR FRANCEN, LOUIS JOUVET, SESSUE HAYAKAWA…

Denise Moret arrive en Mongolie pour rejoindre son mari, Pierre, ingénieur en chef d’un chantier de construction de route. Un soir, elle perd au jeu une grosse somme d’argent. Pour éviter d’en parler à son mari, elle emprunte cette somme au prince Lee-Lang. Celui-ci en profite pour lui faire des avances qu’elle repousse. Furieux, il décide de se venger… Un mélodrame est en marche…

Sorti en 1937, Forfaiture n’est pas le premier long-métrage – loin s’en faut – de Marcel L’Herbier. Mais, même s’il arrive tard dans la filmographie du cinéaste, il est sans doute l’un de ceux qui, sentimentalement, compta le plus pour lui. Il est en effet le remake du film homonyme réalisé par Cecil B. DeMille en 1915 (titre original The Cheat) dont le cinéaste français disait qu’il avait déclenché son envie de faire du cinéma. Dans les grandes lignes, ce remake respecte l’œuvre originale. S’il est moins sensuel, il est plus rocambolesque. Son scénario s’est enrichi d’un personnage cynique incarné par Louis Jouvet. Sensationnel d’intériorité et de sobriété, le jeu du comédien tranche sur celui de ses partenaires, plus emphatique, comme c’en était l’usage à cette époque-là. On ose à peine le dire, mais même le génial Victor Francen nous fait la surprise de tomber par moments dans le piège de la déclamation !

Si Forfaiture ne compte pas parmi les meilleurs films de L’Herbier, on le regarde pourtant avec un intérêt teinté d’amusement, car – scénario, dialogues, jeu des acteurs – il est merveilleusement « daté ». Son charme est désuet. Comme c’est la première fois qu’il est édité en vidéo, sa restauration a été particulièrement soignée : sa photo (signée d’Eugène Schüfftan) est superbe, et sa bande-son, pour ainsi dire, parfaite .

Recommandations : Bon.

Sortie DVD, Blu-ray – Rimini Editions

Boîtier Blu-ray avec fourreau

Bonus vidéo : Marcel L’Herbier, poète de l’art silencieux de Laurent Véray, (2007, 54’); Forfaiture de Cecil B. DeMille ( The Cheat, 1915).