"Anéantir" de Michel Houellebecq : la puissance de l’analyse sans les provocations

Nous sommes dans une sorte de « futur-présent » … 2027, à quelques mois de l’élection présidentielle. Découvrons les principaux protagonistes de cette histoire :

- Paul Raison et sa femme Prudence, un couple qui ne partage plus rien mais cohabite encore. Lui est le plus proche collaborateur du Ministre des Finances.

- Anne-Cécile, sa sœur, catholique convaincue et son mari Hervé, notaire au chômage.

- Aurélien, son frère, un garçon fragile en conflit ouvert avec sa femme Indy.

- Son père Edouard, ancien de la DGSI, qui vient d’avoir un grave AVC.

- Et Bruno Juge, le Ministre des Finances, clône de Bruno Lemaire dont l’auteur est proche (marié avec une femme qui n’existe même pas). Il est amené à jouer un rôle dans la prochaine élection présidentielle.

Une première et mystérieuse attaque terroriste a brusquement lieu …