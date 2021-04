"American Dirt" de Jeanine Cummins : dans la peau d’une migrante mexicaine. Un roman controversé

Le roman est une plongée dans la vie d’une grande ville contrôlée par les Cartels. L’ouverture donne d’emblée une idée de la barbarie dont sont capables les « narcos » pour s’assurer la soumission absolue des populations par la terreur, et la manière dont ils érigent la corruption en système afin de s’appuyer sur un réseau de complicités auquel rien ni personne ne peut échapper.

Néanmoins, l’angle du roman n’est pas politique. L’auteure ne dénonce ni l’impuissance gouvernementale ni l’indifférence internationale, et ne nous dit pas grand-chose de significatif sur l’organisation des cartels ou encore la lutte que mènent certaines organisations ou la presse. Son angle est essentiellement humain. Elle nous embarque avec ses personnages sur le dos de La Bestia, ce train mortellement redoutable qui conduit sur son toit les migrants Latinos jusqu’à la frontière où les « coyotes » les attendent pour les faire passer, à prix d’or. Sur ce train et à chaque arrêt, tous les dangers guettent au quotidien : on viole, on dévalise, on dénonce, on tue – la méfiance est constante, et la peur ne se relâche que lors de brefs moments d’entraide et de solidarité entre les plus vulnérables et les plus endeuillés.