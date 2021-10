"Allumons partout des bougies pour les femmes autochtones et 2ELGBTQQIA+ assassinées" !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le Premier ministre canadien a du coeur. Un coeur gros ? Pas tant que ça ! Dans un rare moment d'émotion, il a déclaré qu’il fallait "allumer partout des bougies pour les femmes autochtones et LGBTQ assassinées". Et parlant d’elles, il les a qualifiées de "sœurs d’esprit".

Voilà qui a bouleversé les Iroquoises, les Huronnes et autres Mohicanes. On peut penser aussi que les mots de Trudeau ont réchauffé les igloos des Inuits. Mais on s’étonnera qu’il n’ait pas eu un mot pour les descendantes des colons anglais et des Français du Québec...

On s’étonnera également que Trudeau n’ait pas voulu mentionner des "frères d’esprit" qui le méritaient pourtant. Il est donc à craindre que les descendants d’Iroquois, de Hurons, de Mohicans, ne pouvant s’en prendre au Premier ministre canadien, se vengent sur leurs compagnes et filles en leur flanquant de mémorables raclées.

Loin, très loin d’Ottawa, il y a Paris. Et à Paris, il y a Anne Hidalgo. Elle a fait une déclaration historique : "Il est temps qu'une femme accède aux plus hautes fonctions de la République". Et elle a donc donné rendez-vous pour les élections à "toutes les femmes françaises".

Toutes les femmes françaises ! Qu’elles soient françaises de souche, arabes, juives, athées donc. C’est bien. Mais la maire de Paris a oublié, contrairement au Premier ministre canadien, de parler des LGBTQ. Comme dirait Trudeau : "Nobody is perfect !".

Partout au pays, les gens allument des bougies et honorent les femmes, filles et personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues ou assassinées. On doit continuer de travailler ensemble et de sensibiliser les gens à cette tragédie nationale pour y mettre fin. #SoeursParLEsprit pic.twitter.com/lM3HrpAGPh — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 5, 2021

