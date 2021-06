« Wonderman » : Bernard Tapie s’exprime sur le projet de série sur sa vie et sur le choix de Laurent Lafitte

Bernard Tapie lors d'une conférence à Liège le 27 septembre 2018.

Dans une interview accordée à Var-Matin et selon des informations de CNews, Bernard Tapie a exprimé son désaccord sur le choix de Laurent Lafitte, sociétaire de la Comédie-Française, qui va jouer son propre rôle dans une série télévisée, réalisée par Tristan Séguéla, qui sera diffusée sur Netflix :

« J’étais contre. C’est le fils d’un copain. Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n’est pas très bien. Il y a des choses qu’on ne fait pas. Qu’il y ait des documentaires, c’est autre chose, mais emprunter mon nom, c’est un peu lourd ».

La série « Wonderman », composée de six épisodes de 45 minutes, abordera les jeunes années de Bernard Tapie. Plusieurs saisons pourraient être réalisées.

Bernard Tapie n'est pas impliqué dans ce projet.

Le choix de Laurent Lafitte pour incarner l’homme d’affaires s’est fait très tôt, selon le réalisateur de la série auprès de Première :

« On se disait tous les deux qu'il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie. On s'est fait la réflexion à peu près au même moment. (…) Je lui ai dit à ce moment-là que je voulais travailler sur un projet de fiction consacré au mythe Bernard Tapie. Et il se trouve que lui aussi, c'était un truc qu'il rêvait de faire ! Alors on s'est tapé dans la main. On a gardé en tête cette envie de retravailler ensemble. Entre-temps, avec Olivier Demangel et Bruno Nahon, on a travaillé sur un autre projet et c'est là que l'on a parlé concrètement de faire une série autour de Bernard Tapie ».