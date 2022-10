William Shatner (Capitaine Kirk dans Star Trek) choqué par son voyage dans l'espace

William Shatner

Ancien acteur phare de Star Trek, l’acteur William Shatner est parti dans l’espace à bord d’une capsule Blue Origin, pendant quelques minutes. Un an après il raconte que l’expérience fut terriblement triste pour lui signale Numerama.

William Shatnerse confie dans son ouvrage Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder. Le magazine Variety en a publié un extrait, début octobre.

William Shatner décrit un « vide froid, sombre et noir ». En contraste total avec notre planète. « C’était différent du noir que vous pouvez percevoir sur Terre. C’était profond, enveloppant, englobant », explique-t-il. (...) C’est ce qui l’amène à cette terrible conclusion en regardant l’espace : « Je n’ai vu que la mort. »

« Ce fut l’un des sentiments de deuil les plus forts que j’aie jamais rencontrés. Le contraste entre le froid dangereux de l’espace et le cocon chaleureux de la Terre m’a rempli d’une tristesse écrasante. » ajoute Shatner.