Vols au British Museum : 2.000 pièces de collection auraient été dérobées

Une vue du British Museum, image d'illustration.

En poste depuis 2016, Hartwig Fischer, âgé de 60 ans, a démissionné de la direction du British Museum le vendredi 25 août, selon France Info. Il était vivement critiqué depuis l'annonce le 16 août dernier de la disparition d'une série de pièces au sein des collections de l'institution, certaines remontant au XVe siècle avant J.C.

Interrogé sur la BBC ce samedi 26 août, le président du musée, l'ancien ministre conservateur George Osborne, a indiqué ne pas savoir précisément combien d'objets manquaient, mais a donné « une estimation d'environ 2.000. Nous avons commencé à retrouver des pièces volées, ce qui est une éclaircie dans la tempête ».

Les objets volés sont des petites pièces non exposées conservées dans les réserves du musée, qui ne dispose pas d'un inventaire complet de ses collections acquises au fur et à mesure des siècles.

L'annonce des vols a « mis à mal la réputation du British Museum », selon son président. « Nous pensons que nous avons été victimes de vols sur une longue période et franchement, on aurait pu faire plus pour les empêcher. Y a-t-il eu à l'époque une conviction au sein du musée, au plus haut niveau, qui refusait de croire qu'un initié volait des objets, croire que l'un des membres du personnel faisait cela ? Oui, c'est très possible », a-t-il confié.

Le British Museum avait indiqué mi-août avoir renvoyé un employé, tandis que la police de Londres a précisé avoir interrogé un homme, sans le nommer, mais n'a lancé aucune poursuite en l'état.