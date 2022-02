Une prison suisse cherche des volontaires pour passer quelques nuits en prison

Un établissement pénitentiaire Suisse.

En Suisse, on applique les méthodes de l'hôtellerie aux prisons. Dans le canton de Zurich, on cherche actuellement des volontaires pour passer quatre jours de garde à vue en prison afin d'y décrire son expérience. L'administration pénitentiaire a choisi cette option pour tester en condition réelle son nouvel établissement avant son inauguration en avril.

Les volontaires avaient jusqu'à dimanche dernier pour postuler et devait avoir au moins 18 ans et habiter dans le canton de Zurich.

Durant leur incarcération voulue, ils seront traités un peu mieux que de vrais pensionnaires et ils pourront décider de ne pas dormir dans leur cellule ou d'écourter leur séjour. À leur arrivée, ils devront se délester de tout appareil électronique, mais auront le choix de ne pas se soumettre à la fouille corporelle à nue. La caféteria s'adaptera à toutes les obédiences et autres intolérances et les fumeurs pourront disposer de cellules prévues pour la pratique.