Une mystérieuse poussière noire a été trouvée sur un échantillon d'astéroïde qui s'est écrasé sur Terre

Les scientifiques ont ouvert la boîte d'échantillons d'astéroïdes et ont découvert de la poussière noire à l'intérieur. Les échantillons proviennent de l'astéroïde Bennu que la NASA a sondé en 2020.

La NASA a été contrainte d'interrompre les travaux sur les échantillons d'astéroïdes qui se sont écrasés sur Terre cette semaine, après que les scientifiques ont repéré une mystérieuse poussière noire à l'intérieur de la boîte.

Les échantillons ont été collectés à la surface de Bennu en 2020 dans le cadre de la mission OSIRIS-REx de la NASA et ont atterri dans le désert de l'Utah dimanche.

Aujourd'hui, les scientifiques ont ouvert le conteneur, qui contenait près de 100 grammes de débris, et ont découvert des éléments non identifiés sur le mécanisme d'acquisition d'échantillons TAGSAM (Touch and Go Sample Acquisition Mechanism), situé au sommet du pont avionique.

Le TAGSAM, qui contient la majeure partie de l'échantillon, sera ouvert avec précaution dans les semaines à venir", a déclaré la NASA.

Le résidu sur le pont avionique découvert mardi est probablement le résultat de problèmes survenus lors de la collecte, qui ont finalement été résolus, selon la NASA, ce qui a permis de transférer l'échantillon en toute sécurité.

Mais les scientifiques s'efforcent de confirmer cette théorie.

Dante Lauretta, chercheur principal d'OSIRIS-REx, a pris la photo de la boîte d'échantillons après avoir réussi à retirer le couvercle, dans le cadre de ses fonctions inscrites dans le processus de conservation.

Les données collectées par la mission OSIRIS-REx aideront également les scientifiques à mieux comprendre les astéroïdes susceptibles d'avoir un impact sur la Terre et à orienter les futurs efforts de déviation des astéroïdes.