Une cagnotte Leetchi a été lancée pour soutenir l’acteur Jean-Pierre Léaud actuellement dans « une passe difficile »

"Aujourd’hui malgré une carrière exceptionnelle, Jean-Pierre traverse une passe difficile sur le plan moral, physique et matériel. Son ami Serge Toubiana témoin de cette situation préoccupante vient de décider de mobiliser ses nombreux contacts dans le milieu du cinéma et de faire appel à leur générosité. Les fonds qu’il récoltera seront entièrement versés à Jean-Pierre et Brigitte (son épouse) pour répondre à des besoins médicaux, de repos et sans doute d’aide administrative et de vie" expliquent notamment les initiateurs de cette cagnotte, relayés par l’association "Les amis de François Truffaut", dont Jean-Pierre Léaud était l’un des acteurs fétiches.

Découvert par François Truffaut à l’âge de 14 ans, et présent dans tous les films de la saga d'Antoine Doinel (dont Baisers Volés et les 400 coups) Jean-Pierre Léaud est devenu un acteur culte de sa génération, associé au mouvement de la Nouvelle Vague. Il a notamment travaillé avec Jean Cocteau (Le testament d’Orphée), Jean-Luc Godard (Masculin féminin, Nuit américaine, Détective) ou encore Pier Paolo Pasolini (Porcherie).

Ces dernières années, Jean-Pierre Léaud privilégiait des participations au sein de films d’auteur. En 2016, il avait reçu au Festival de Cannes une palme d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. En 2022, il était apparu à Cannes à l’occasion de la projection du film « La Maman et la putain », un autre de ses chefs d’œuvres.

Serge Toubiana se serait inquiété de l’état de son ami à son retour du Festival de Cannes, selon la rédaction du Parisien. Serge Toubiana a donc fait le choix de solliciter son réseau dans le monde du cinéma pour venir en aide à l'acteur.