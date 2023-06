Un maire de Corrèze interdit la pêche à la sardine à l’occasion d’un concert de Patrick Sébastien

Patrick Sébastien au Musée Grévin en 2014. En hommage à Patrick Sébastien et à l'occasion de l'un de ses concerts cet été, un maire a décidé d'interdire la pêche à la sardine dans sa commune.

Le maire de la petite commune de Malemort a pris un arrêté pour interdire la pêche à la sardine pendant le festival de la ville, les 7 et 8 juillet 2023. L’élu a pris cette décision insolite sous forme de clin d’œil à la venue de Patrick Sébastien, qui se produira sur la scène du Festi’Malemort.

Le maire de la petite commune de Malemort, en Corrèze, a pris une décision insolite via un arrêté municipal relayé par France Bleu Limousin et selon des informations de Ouest France. Laurent Darthou a en effet décidé d’interdire la pêche à la sardine les 7 et 8 juillet prochains dans les cours d’eau de la ville. Cette initiative fait directement écho à la venue de Patrick Sébastien.

L’ancien animateur vedette de France 2 va se produire le 8 juillet durant le Festi’Malemort et devrait entonner l’un de ses titres les plus populaires, « Les Sardines ».

Dans son arrêté, le maire de Malemort considère donc que « la pêche à la sardine dans la rivière Corrèze » pourrait compromettre « le bon déroulement de ces festivités ».

L’édile reconnaît avec humour que « les omégas 3 des sardines serrées au fond d’une boîte ont de nombreux bienfaits et qu’ils contribuent au bon fonctionnement de notre métabolisme ».

Dans une vidéo postée sur le compte Facebook de la commune, Patrick Sébastien en personne s’adresse aux habitants de Malemort et leur promet du grand spectacle :

« Venez nombreux, on va s’éclater. Je vais vous faire faire la fête, moi l’enfant du pays ».

Selon France Bleu, le maire de Malemort est un habitué des arrêtés insolites. Lors du même festival l’année dernière, il avait interdit la pluie et les nuages durant les spectacles. Pour le carnaval 2022, Laurent Darthou avait aussi exigé « la présence du soleil ».