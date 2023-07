Une représentation du Duc de Sussex et de son épouse, photo AFP

Harry et Meghan risquent leur vie en déménageant à Malibu. C’est en tout cas ce qu’affirment certains spécialistes de la sécurité, interrogés par le journal anglais The Express et dont les propos sont repris par Gala. Le couple princier vit actuellement à Montecito, en Californie (et auraient eu quelques accrochages avec le voisinage, à en croire nos confrères). Ces spécialistes n’hésitent pas à dire du déménagement qu’il s’agit même du “plus grand risque de sécurité de leur vie”. D'autant que le duc de Sussex pourrait être pris pour cible par des individus malintentionnés : dans son autobiographie, intitulée Le Suppléant, il a raconté avoir tué vingt-cinq talibans alors qu’il servait dans l’armée britannique, pendant son intervention en Afghanistan. De quoi l’inquiéter, assure Kent Moyer, le patron du World Protection Group, basé à Beverly Hills.

En cause ? La négligence d’Harry Windsor et de Meghan Markle. "La plupart des VIP à haut risque forment des entreprises à consonance anonyme par l'intermédiaire desquelles ils achètent des maisons, de sorte qu'ils ne peuvent pas être retrouvés si facilement. Harry et Meghan ne se sont tout simplement pas souciés de cette étape très facile", affirme en effet l’expert.

Mais quels risques courent-ils, au juste ? D’après lui, le danger est réel, informe Gala. "Au cours des dix-huit derniers mois, des intrus ont réussi à deux reprises à franchir le périmètre de leur domaine de Montecito”, a-t-il ainsi rappelé. Non sans poursuivre : “Leur système d'alarme complexe a été accidentellement déclenché au moins six fois". De quoi donner du crédit à ses inquiétudes. "S'ils sont dérangés par les paparazzis et les intrus dans leur manoir à Montecito, ce sera considérablement pire à Malibu", souligne-t-il encore, d’autant plus qu’il y a d’autres dangers non moins importants : "Bien plus grave, cependant, est le risque d'attaque terroriste ou de tentative d'enlèvement contre eux et leur famille". A bon entendeur.