Trois patients atteints de la maladie d'Alzheimer ont pu à nouveau communiquer après un traitement radiologique expérimental

Une étude canadienne a révélé des améliorations remarquables de la communication et du comportement chez trois patients atteints d'une forme grave de la maladie d'Alzheimer grave après avoir reçu une radiothérapie à faible dose signale Gizmodo.

Les patients, qui avaient une maladie d'Alzheimer sévère mais étaient dans un état stable, ont chacun reçu trois traitements de rayonnement à faible dose par tomodensitométrie, espacés de deux semaines.

«Les données qualitatives (descriptions, photos et vidéos) communiquées par leurs proches et d'autres personnes suggèrent des améliorations remarquables de la cognition et du comportement» crivent les auteurs de l'étude dans un article, publié le mois dernier dans le Journal of Alzheimer's Disease.

Des recherches supplémentaires devront être menées pour confirmer ces résultats et pour tester si des avantages similaires pourraient être obtenus chez les personnes atteintes d'une forme de démence plus légère.