"Tout ça est franchement absurde": Harry et Meghan ne porteront pas plainte contre "South Park"

Le duc et la duchesse de Sussex ont fait savoir par leur porte-parole qu'ils n'attaqueraient pas les créateurs de l'émission humoristique après un épisode moqueur diffusé la semaine dernière.

Harry et Meghan font preuve d'autodérision. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé, par la voix d'un porte-parole cité par plusieurs médias dont People, qu'ils ne porteront pas plainte contre South Park - contrairement à ce que certains journaux britanniques avaient annoncé.

South Park s'est longuement moqué du prince britannique et de son épouse dans le deuxième épisode de sa 26e saison. Intitulé The Worldwide Privacy Tour, l'épisode est truffé de références à la vie du couple ultra-médiatique, à travers une visite du "prince du Canada" et de son épouse dans la ville de South Park.

Le couple arrive sur un plateau de télévision en brandissant des pancartes "Nous voulons une vie privée" et "Arrêtez de nous regarder". Ils annoncent vouloir se rendre à South Park pour y trouver intimité et quiétude. La princesse y est présentée comme une "connasse adorant Instagram", tandis que le prince "déteste les journalistes".