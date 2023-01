Tir mortel sur le tournage de Rust : Alec Baldwin va être inculpé pour homicide involontaire

Alec Baldwin, auteur d'un tir mortel sur le tournage du film Rust, sera inculpé pour homicide involontaire.

Alec Baldwin, auteur d'un tir mortel sur le tournage du film Rust en 2021, sera inculpé pour homicide involontaire. L'armurière du film, qui avait manipulé l'arme, est visée par le même chef d'inculpation, a précisé la procureure du comté de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies.

Le 21 octobre 2021, le tournage du film a basculé. Alec Baldwin avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc. Un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza.

« Après un examen minutieux des preuves et des lois du Nouveau-Mexique, j'ai considéré qu'il y avait suffisamment de preuves pour engager des poursuites criminelles contre Alec Baldwin et d'autres membres de l'équipe de tournage de Rust. Sous ma surveillance, personne n'est au-dessus de la loi, et tout le monde mérite justice », a confié la procureure du comté de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies.

S'ils sont condamnés, Alec Baldwin et Hannah Gutierrez-Reed risquent jusqu'à 18 mois de prison.

L'avocat de l'acteur, Luke Nikas, a immédiatement dénoncé une « terrible erreur judiciaire ».

Alec Baldwin a toujours dit qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive.

L'enquête de police s'est notamment attachée à déterminer comment des munitions réelles avaient pu se trouver sur le tournage. Les policiers ont conclu que l'armurière du tournage, Hannah Gutierrez-Reed, avait mis la munition dans l'arme utilisée par Alec Baldwin, au lieu d'une balle factice.

En octobre, Alec Baldwin avait annoncé avoir trouvé un accord mettant fin aux poursuites judiciaires engagées au civil par la famille de Halyna Hutchins. Son montant n'avait pas été divulgué.