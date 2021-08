The Weeknd bat le record de présence dans le palmarès Billboard Hot 100 : 88 semaines

Musique

La chanson Blinding Lights de The Weeknd – publiée pour la première fois en novembre 2019 – a passé 88 semaines consécutives sur le Billboard Hot 100. Il bat le record de ce hit parade souligne le quotidien The Guardian.

Le record était auparavant détenu par le groupe de rock Imagine Dragons, dont la chanson Radioactive a passé 87 semaines dans les charts entre 2012 et 2014.

Tiré de l'album After Hours , Blinding Lights a grimpé dans les charts au début de 2020 et a passé quatre semaines au n°1 en avril de la même année. Actuellement au n°18, il semble prêt à prolonger cette course ininterrompue.

The Weeknd a remercié ses fans sur Instagram. "Grand jour pour Blinding Lights", a-t-il écrit. "Toujours reconnaissant de pouvoir expérimenter des sons, essayer de nouvelles choses avec ma voix et créer de la musique avec les gens que j'aime et respecte vraiment. Au cours de la dernière décennie, chaque chanson a été un voyage et pouvoir continuer ce voyage n'a été rien de moins qu'une bénédiction. »