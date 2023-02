Super Bowl 2023 : Rihanna, enceinte de son deuxième enfant, a régalé le public avec ses tubes à la mi-temps du match

La chanteuse Rihanna se produit lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie au State Farm Stadium de Glendale, dans l'Arizona, le 12 février 2023.

La chanteuse Rihanna était la star du mini concert événement à la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain (NFL), entre les Philadelphia Eagles et les Kansas City Chiefs. Sur les réseaux sociaux, l'annonce de la grossesse de Rihanna a été particulièrement commentée.

Six ans après son dernier concert, Rihanna a assuré le show de la mi-temps du Super Bowl, dans la soirée du dimanche 12 février. Ce spectacle a été l’occasion de révéler sa nouvelle grossesse, la seconde. Un représentant de l'artiste a indiqué au site du magazine The Hollywood Reporter que la star attendait son deuxième enfant, moins d'un an après la naissance de son fils, le 13 mai 2022, dont le père est le rappeur A$AP Rocky.

Durant sa prestation, le ventre rebondi de Rihanna a provoqué de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Rihanna est apparue en lévitation sur une plateforme suspendue au-dessus du terrain du State Farm Stadium de Glendale, dans l’Arizona, où se jouait la finale du championnat professionnel de football américain NFL.

La chanteuse a enchaîné quelques-uns de ses tubes dont « Work », « We Found Love », « Umbrella » ou « Diamonds ».

Vêtue d'une combinaison rouge et d'un manteau assorti, Rihanna évoluait au milieu de plusieurs centaines de danseurs.

La chanteuse n'a pas accueilli d'invité pour ce concert du Super Bowl.

Sur le plan sportif, le match a tenu les téléspectateurs en haleine. Les Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes ont été sacrés sur le fil face aux Philadelphia Eagles.

Les Kansas City Chiefs ont remporté ce dimanche le troisième Super Bowl de leur histoire, le deuxième en quatre ans. Ils ont battu sur le fil les Eagles de Philadelphie (38-35) au terme d'une rencontre passionnante. Un coup de pied de 27 yards, une transformation de Harrison Butker a permis de délivrer Kansas City, à 8 secondes de la fin du match.