Stromae a dévoilé un nouveau single, « L'Enfer », extrait de son prochain album Multitude, sur le plateau du journal télévisé de TF1 ce dimanche soir.

Stromae était invité ce dimanche soir sur le plateau du 20 heures de TF1. Il a répondu aux questions d’Anne-Claire Coudray, évoqué ses projets artistiques et la sortie imminente de son nouvel album. Le chanteur Stromae revient avec un nouveau disque après sept ans d'absence. Il a accordé ce dimanche soir sa première interview au JT de TF1. L’artiste s’est confié sur son nouvel album et sur son quotidien ces dernières années :

« J'avais simplement besoin de vivre. J'ai eu la chance de me marier, j'ai eu la chance d'avoir un enfant, qui a maintenant trois ans. Le vie de tournée c'est chouette, c'est un peu les colonies de vacances, mais on ne vit pas des choses normales ».

A l’occasion de cette interview, Stromae a interprété un single inédit, « L’enfer » sur le plateau de TF1, et dans une mise en scène particulière, comme s'il continuait de répondre aux questions d’Anne-Claire Coudray. Le texte de cette nouvelle chanson évoque le mal-être et les tendances suicidaires.

Stromae signe donc officiellement son grand retour, neuf ans après le triomphe de son album Racine carrée et six ans après un burn out et une pause artistique.

Le nouvel album de Stromae, « Multitude », est attendu pour le 4 mars 2022.

Stromae a déjà dévoilé un premier extrait de cet album en novembre dernier, le single « Santé », une ode dédiée aux invisibles de la société. Il a récemment interprété cette chanson sur le plateau de Jimmy Fallon aux Etats-Unis.