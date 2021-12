Un Spider-Man gonflable géant lors de la première mondiale d'un film de la franchise "Spider-Man" à Hollywood, le 26 juin 2019.

« Spider-Man : No Way Home », le film réalisé par Jon Watts, est devenu le tout premier film à dépasser le milliard de dollars de recettes au box-office à travers la planète en l'espace de douze jours. Ce blockbuster est sorti dans les salles de cinéma le 15 décembre en France.

Alors que l’accès aux salles de cinéma est soumis à un passe sanitaire dans de nombreux pays, la dernière adaptation des aventures de l’homme araignée rencontre un immense succès auprès du public à l’échelle planétaire. Le tout nouveau film « Spider-Man: No Way Home » est devenu le premier film au box-office à dépasser le milliard de dollars de recettes, selon des précisions d’Exhibitor Relations, cabinet spécialisé dans l'industrie du cinéma, et d’après des informations de France Info.

Selon des chiffres récents, « Spider-Man : No Way Home », avec Tom Holland, a récolté 467,3 millions de dollars au box-office en Amérique du Nord et 587 millions à l'international, soit plus d'un milliard de dollars en l’espace de 12 jours.

« Spider-Man : No Way Home » cumule déjà 3.966.925 entrées en France.

« Star Wars : The Force Awakens » avait réalisé cette performance avant la pandémie en 2015, selon le magazine Variety.

Reste à savoir si « The Matrix : Resurrections », très attendu par les fans, parviendra à battre de nouveaux records dans le sillage de « Spider-Man : No Way Home ».