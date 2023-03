Six nations : le XV de France punit l'Angleterre dans son jardin

Sept essais inscrits pour une terrible humiliation 53 à 10.

Dix-huit ans que la France attendait cela. Une victoire à Twickenham dans le Tournoi des six nations. L'attente a pris fin ce samedi. Et de quelle manière ! Sept essais inscrits pour une terrible humiliation 53 à 10. Rien de moins que la plus large victoire de l'histoire des Bleus face à l'Angleterre. Qui remontait à 1972 et un 37-12 au Parc des Princes. Une marque pulvérisée !