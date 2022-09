Siège de toilette personnel, lacets et pyjamas repassés chaque matin … Les exigences les plus loufoques du roi Charles III

Charles III semble avoir un sacré caractère. Proclamé officiellement roi ce samedi 10 septembre, une séquence où on l’aperçoit perdre ses nerfs suite à un stylo qui fuit a déjà fait couler beaucoup d’encre. Mais le nouveau monarque semble être pour le moins pointilleux sur certains détails.

Selon le documentaire d'Amazon Prime Serving the Royals : Inside the Firm, l'ancien prince de Galles a gagné le titre de « prince choyé » auprès du personnel de sa résidence de Clarence House.

L'ancien majordome de la Princesse Diana, Paul Burrell, déclare que « ses pyjamas sont repassés tous les matins, ses lacets sont repassés à plat avec un fer à repasser, le bouchon de la baignoire doit être dans une certaine position et la température de l'eau doit être juste tiède ». Il ajoute également que Charles III « demande même à ses valets de presser un pouce de dentifrice sur sa brosse à dents tous les matins ».

Outre la température spécifique du bain, le roi demanderait également que la baignoire ne soit « qu'à moitié pleine », selon M. Burrell.

En ce qui concerne le petit-déjeuner, le roi préférerait commencer sa journée de manière saine, avec des fruits et des céréales, plutôt que de prendre un traditionnel petit-déjeuner anglais. Il emmènerait sa luxueuse « boîte à petit-déjeuner » partout où il va, selon le chef Graham Newbould, ancien membre du personnel royal. « Où que le prince aille dans le monde, la boîte à petit-déjeuner l'accompagne. Il a six types de miel différents, des mueslis spéciaux, ses fruits secs et tout ce qui est un peu spécial et sur lequel il est un peu pointilleux ».

Charles avait également des exigences strictes en matière de voyage lorsqu'il était prince. Dans un livre révélateur publié plus tôt cette année, « The Palace Papers : Inside the House of Windsor, the Truth and the Turmoil » on découvre que le monarque emporte avec lui son propre siège et son propre rouleau de papier toilette : des Kleenex Velvet, pour un confort optimal.