Course à l'abîme

Sexe à vendre : la dérive industrielle du corps féminin sur les réseaux

100, 1 000, bientôt 5 000 partenaires : sur OnlyFans, des actrices multiplient les défis sexuels extrêmes pour capter l’attention et les abonnements. Cette spirale de la surenchère, rendue publique sur les réseaux sociaux, alerte médecins, éducateurs et élus. Car derrière la promesse d’argent facile se cachent blessures physiques, dissociation psychologique et banalisation d’une violence sexuelle ritualisée. Une marchandisation sans filtre du corps féminin, à la frontière de la prostitution, qui s’affiche à la vue de tous, y compris des plus jeunes.