Selon une étude 379 personnes ont perdu la vie, depuis 2008, en faisant un selfie

hélicoptère de secours en montagne

L'étude épidémiologique espagnole qui avance ce chiffre, va être publiée dans le Journal of Travel Medicine

Depuis le début de l'année 2021, une personne est morte chaque semaine en tentant de prendre un selfie dans le monde. C'est ce que révèle une récente étude épidémiologique qui sera publiée dans le Journal of Travel Medicine et qui a été réalisée par la Fondation iO, une organisation scientifique espagnole spécialisée dans l'étude des maladies tropicales et des maladies liées au voyage selon BFMTV.

"C'est un chiffre qui tend à augmenter chaque année, à l'exception de l'année 2020 au cours de laquelle il y a eu beaucoup moins de tourisme de masse en raison du Covid-19. En effet depuis l'année dernière, des restrictions de circulation ont été mises en place dans plusieurs pays", note Cristina Juesas, une des co-signataires de l'étude.

Un grand nombre de ces victimes, selon l'étude espagnole, sont des touristes ayant pris des risques dans des endroits du monde qu'ils connaissaient mal. En effet, la fondation iO note qu'une victime sur trois était en voyage au moment de sa mort.

Dans le détail, sur les 379 personnes décédées, dénombrés, 216 sont mortes d'une chute, 123 dans un accident de la route et 66 par noyade. 24 personnes ont perdu la vie dans des incidents liés à une arme à feu et 17 ont été tués à cause d'une attaque d'un animal sauvage souligne LCI.