Sex and the City

© Sex and the City

Apparemment, lorsque 10 nouveaux épisodes de Sex and the City, la série bien-aimée de HBO a été annoncée pour la première fois, certains fans n'ont pu s'empêcher de se demander pourquoi la série revenait toutes ces années plus tard constate le Huffington Post américain.

Parce que, oui, au cours des deux décennies écoulées depuis la première diffusion de la série, Sarah Jessica Parker et les autres dames de «Sex and the City» ont vieilli.

"Il y a eu beaucoup de réactions positives, mais certains ont réagi en ligne en partagant des photos des Golden Girls", la série difusée entre 1985 et 1992 par NBC aux USA puis dans d'autres pays dont la France a ajouté le créateur Michael Patrick King, le producteur, réalisateur et scénariste de certains épisodes de Sex and the City. «Et je me suis dit: "Wow, alors c'est soit vous avez 35 ans, soit vous êtes à la retraite et vivez en Floride".

Dans les nouveaux épisodes qui vont commencer à être diffusés le mois prochain Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) font face aux problèmes de la vie quand on a des cheveux gris et une cinquantaine d'années.