Royaume-Uni : un pub millénaire ferme ses portes à cause de la pandémie

Le pub en 2016.

Le Ye Olde Fighting Cocks de St. Albans, une petite ville au nord de Londres, a fermé ses portes en raison de problèmes financiers aggravés par la pandémie, a annoncé son propriétaire, Christo Tofalli, sur Facebook la semaine dernière.

"Avec mon équipe, j'ai tout essayé pour maintenir le pub en activité", écrit-il. "Cependant, les deux dernières années ont été sans précédent pour le secteur de l'hôtellerie, et ont vaincu tous ceux d'entre nous qui ont fait de leur mieux pour que ce pub plusieurs fois primé puisse continuer à fonctionner à l'avenir."

"Il va sans dire que j'ai le cœur brisé : ce pub a été bien plus qu'un commerce pour moi, et je me sens honoré d'avoir joué ne serait-ce qu'un petit rôle dans son histoire", a-t-il conclu..

Ce pub, qui existe depuis 793 après J.-C., selon son site web, a été un temps reconnu comme le plus vieux pub d'Angleterre par le Guinness World Records. Ce record n'est désormais plus attribué, du fait qu'il soit impossible de prouver l'âge réel et l'usage dans le temps des vieux bâtiments. La structure principale du Ye Olde Fighting Cocks date du XIe siècle et la preuve la plus lointaine de son utilisation comme pub date de 1756.

Mitchells & Butlers, la brasserie propriétaire des lieux, a néanmoins déclaré qu'elle travaillait à sa réouverture "dès que possible".