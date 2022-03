© MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Business woman

Rihanna, devenue la chanteuse la plus riche du monde grâce à son sens aigu des affaires, a de grandes ambitions pour sa marque de lingerie Savage X Fenty

Rihanna fait partie des personnalités les plus riches au monde. En plus de ses ventes de disques et de ses succès musicaux, l’artiste est très active dans le monde des affaires. Elle envisage de faire entrer en bourse sa marque Savage X Fenty cette année.