Révocation du droit à l’IVG : Ben Harper compte quitter les États-Unis et s’installer en France

Ben Harper, du groupe The Innocent Criminals, se produit sur scène lors de la 29e édition du festival de musique Cognac Blues Passions, à Cognac, le 7 juillet 2022.

Le chanteur dénonce un climat politique trop « toxique » aux États-Unis et a annoncé vouloir quitter son pays d’origine.

Le chanteur californien a annoncé dans les colonnes de Libération qu’il comptait quitter les États-Unis et s’installer en France avec son épouse et ses deux enfants.

« Je donne mon dernier concert (aux États-Unis) en août et après je ne rentrerai pas », déclare celui qui sort ce vendredi son 18e album, Bloodline Maintenance. Il compte s’installer « peut-être à Toulouse, à Bordeaux, ou ici à Paris ».

« Je ne peux plus rentrer aux États-Unis. Ce pays revient en arrière, ce n'est plus possible. C'est très déprimant, une tristesse monumentale, je n’aime pas vraiment en parler. La décision de revenir sur le droit à l’avortement est un retour en arrière. Il y a ça, il y a le racisme, il y a les armes… Tout cela est devenu trop toxique pour moi », ajoute-t-il.

« C’est dur pour moi, parce que j’ai des racines bien ancrées, il y a encore le magasin familial, il y a ma mère, des amis… Mais c’est le moment de partir », conclut le chanteur.

Le 24 juin dernier, la Cour suprême américaine a abrogé l'arrêt Roe v. Wade qui garantissait l'accès à l'avortement sur tout le territoire des États-Unis depuis 1973. Désormais, chaque État est libre de l'interdire au sein de ses frontières.