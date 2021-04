Quatre nouveaux milliardaires français font leur entrée dans le classement Forbes. Stéphane Bancel François Feuillet Olivier Pomel Bernard Arnault

Malgré la crise sanitaire du Covid-19 et son impact économique, quatre nouveaux milliardaires français ont fait leur entrée au sein du classement Forbes, selon la version française du magazine, qui publie ce mercredi un palmarès en plus du trio de tête (Arnault, Bettencourt-Meyers, Pinault). Le classement Forbes 2021 des 42 milliardaires français vient donc d’être officiellement dévoilé.

Détenant 8% du capital de la société américaine Moderna Therapeutics (derrière le vaccin Pfizer / BioNTech), son PDG français Stéphane Bancel fait donc une entrée directement à la 23ème place du classement Forbes avec une fortune estimée à 3,5 milliards d'euros, selon des informations du Figaro.

La deuxième entrée cette année concerne Olivier Pomel, à la 34ème place avec 1,5 milliard d'euros. Le PDG de la société de surveillance du cloud Datablog détient 6% des actions qui ont vu leur cours s'envoler de 39% après le premier jour de cotation au Nasdaq, selon le magazine. La capitalisation boursière de la société qu'il a cofondée et qui est présente dans 24 pays a déjà atteint 10 milliards d'euros.

François Feuillet arrive ensuite à la 35ème place avec une fortune d'1,5 milliard d'euros. Le PDG de Trigano détient 58% des parts du leader européen des camping-cars.

Yves-Loïc Martin se classe à la 36ème place avec 1,4 milliard d'euros. Il est le frère de Gilles Martin qui a fondé les laboratoires d'analyse Eurofins Scientific, positionnés dans l'agroalimentaire, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale. Il en est aujourd'hui administrateur et détient 11% des parts, selon Forbes.

Si le top 10 du classement des milliardaires français reste inchangé, tous ont vu leur fortune augmenter en 2020.

Le président du leader du luxe LVMH, Bernard Arnault, reste en tête avec une fortune estimée par le magazine à 125,2 milliards d'euros devant Françoise Bettencourt Meyers héritière de L'Oréal (61,4 milliards) et François Pinault du groupe de luxe Kering (35,3 milliards).

Suivent les frères Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires de Chanel (28,8 milliards chacun), Emmanuel Besnier, héritier de Lactalis (15,9 milliards), Patrick Drahi, propriétaire via Altice de BFM, Libération et RMC (9,8 milliards) ou bien encore Xavier Niel propriétaire notamment d'Iliad-Free, du Monde (7,3 milliards) et Alain Mérieux de l'empire pharmaceutique bioMérieux (6,8 milliards).