Pourquoi Adam Lindemann a acheté un NFT de Madonna en pleine crise des crypto-monnaies

En 2016, Adam Lindemann avait vendu un tableau de Basquiat pour 57,3 millions de dollars. Quand il a vu que ce même tableau était désormais estimé à 70 millions de dollars, il a été prit d’une envie irrésistible d’acheter une nouvelle oeuvre. Son regard s’est alors tourné vers un NFT de l’artiste Beeple qui fait partie de son triptyque « Mother of Creation ». Ces trois oeuvre représentent l’artiste américaine donnant naissance à des choses... inattendues.

Dans « Mother of Technologie », des chenilles électroniques aux yeux rouges rampent hors des parties intimes de Madonna. Dans « Mother of Nature », un arbre massif pousse hors de son vagin. Mais Adam Lindemann n’était pas emballé. Il s’est alors tourné vers « Mother of Evolution », qui montre Madonna au milieu de ruines, alors que des centaines de papillons multicolores sortent de son entrejambe, donnant vie à un paysage sinistre. Cet oeuvre lui a coûté 72 ETH, soit environ 146 000 dollars à l’époque.

« Je pensais que c'était vraiment intéressant », a déclaré Lindemann dans une interview. « La crypto s'est effondrée ce jour-là. Tout le monde la détestait et la vomissait. J'ai donc pensé que c'était le bon moment pour en acheter un. Il y a plus de possibilités et d'options. Si la crypto revient un jour, ce serait un bon achat » ajoute-t-il.

Lindemann a également apprécié le fait que le produit de la vente soit reversé à une œuvre de charité, au profit de trois organisations à but non lucratif qui soutiennent les femmes et les enfants dans le monde entier. « Dans mon monde, Madonna est toujours Madonna », avance-t-il. « Elle est incroyable. Elle a créé toutes ces stars. Et Beeple est un leader dans ce domaine. C'est mon histoire et je m'y tiens ».