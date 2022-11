Plusieurs aéroports espagnols ont suspendu les vols à cause d'un fusée chinoise qui retombe sur terre

Aéroport

Plusieurs aéroports espagnols ont fermé leur espace aérien à cause d'une fusée chinoise incontrôlée selon le Daily Mail.

Les vols à destination et en provenance de Barcelone, Tarragone, Ibiza ont été suspendus et d'autres régions, dont La Rioja ainsi que Castille et Leon, ont été touchées.

La mesure devait durer environ 40 minutes, bien que des rapports locaux indiquent la possibilité que des endroits comme Ibiza aient pu être affectés pendant une durée atteignant trois heures.

Le module d'un poids de 20 tonnes, devait se désintégrer en grande partie dans l'atmosphère, et devait survoler l'Espagne à deux reprises vendredi matin, selon l'organisme européen en charge de la surveillance spatiale.

Par sécurité, une zone d'exclusion de vol sur 100 km de part et d'autre de l'orbite avait été décidée par les autorités.

Une porte-parole de l'autorité aéroportuaire espagnole AENA a déclaré juste avant midi qu'elle n'était pas encore en mesure de fournir des informations sur le nombre de vols entrants ou sortants qui avaient été ou seraient affectés.