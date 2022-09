Peut-on se fier aux applications de reconnaissance des champignons ?

Septembre sonne le début de la saison des champignons. Mais en septembre 2022, la cueillette s’est numérisée. Plusieurs applications proposent désormais d’identifier plusieurs espèce de champignons à l’aide d’une simple photo.

Les applications sont légion. Champignouf, Champignons Pro ou encore IK Champi. Pourtant, le risque d’ingérer un champignon toxique, voire mortel, est bien réel.

Du côté de Champignouf, qui précise reconnaitre plus de 1000 espèces, on admet que l’application peut se tromper : « Attention, ne consommez des champignons que si vous êtes sûrs de vous! Danger de mort. Souvenez-vous que Champignouf fait souvent des erreurs, et que beaucoup de champignons, toxiques ou comestibles, se ressemblent. Même si Champignouf vous suggère un champignon qui ressemble beaucoup à votre image, ne lui faites jamais confiance », peut-on lire sur le site.

Effectivement, de nombreux champignons toxiques et non toxiques ont des aspects très similaires. Les conséquences peuvent être graves : lésions au foie, et cerveau et dans les cas le plus extrêmes, la mort.

En 2020, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a même publié un communiqué invitant les cueilleurs à « ne pas consommer de champignon identifié au moyen d'une application de reconnaissance de champignons sur smartphone, en raison du risque élevé d’erreur ».

Surtout, il convient de ne ramasser que les champignons que vous connaissez parfaitement. Après la récolte, il est recommandé de se laver soigneusement les mains.