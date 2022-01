Le spectacle des Enfoirés sera finalement enregistré sans public cette année. Le remboursement des billets va entraîner une perte financière pour les Restos du Coeur.

Alors que la billetterie était déjà ouverture, les concerts des « Enfoirés » seront finalement dépourvus de public cette année suite aux annonces du gouvernement sur les jauges et la crise sanitaire. Les billets devront donc être remboursés. Les Restos du Coeur espèrent une intervention de l'Etat pour compenser les pertes.

Les concerts 2022 des « Enfoirés » devaient accueillir 50.000 spectateurs à Montpellier du 20 au 24 janvier 2022. Ces spectacles seront finalement enregistrés sans public, selon des précisions des Restos du Coeur qui en appellent à l'Etat afin de compenser les 4 millions d'euros de perte de billetterie.

L’association caritative fondée par Coluche a publié un communiqué :

« Cette situation a malheureusement d'importantes conséquences financières pour le financement à venir des missions sociales d'aide à la personne pour les Restos du Cœur ».

Avec la crise sanitaire, le concert s'était déjà joué sans public en 2021 à Lyon. A l’époque, la décision avait été anticipée. Aucun billet n'avait été mis en vente.

L'essentiel des billets (vendus aux prix de 65 à 90 euros) avait déjà été vendu pour les six représentations, dans une salle en configuration réduite, avec uniquement des places assises.

Face au variant Omicron, le gouvernement a imposé de nouvelles jauges en intérieur. Cela a conduit les organisateurs à annuler la présence du public et à rembourser les billets. Les artistes vont donc participer à une captation vidéo, en vue d'une diffusion sur TF1 en mars et de la vente des CDs et DVDs dès le lendemain du passage à la télévision.

Patrice Douret, le président des Restos du Cœur, s’est confié à l’AFP sur cette situation. Cette décision « est un crève-coeur, mais c'était la seule solution. Ces 4 millions d'euros étaient déjà prévus dans nos budgets. Ils vont forcément nous manquer. Et quand on sait que nous aidons 1,2 million de bénéficiaires, c'est inquiétant ». Il espère « une réponse rapide » de l'Etat pour qu'il compense éventuellement cette perte.