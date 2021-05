Pénurie de chlore pour désinfecter l'eau des piscines aux Etats Unis

Piscine

Pendant la pandémie le nombre de piscines privées a augmenté, et une usine de produits chimiques a brûlé

La pénurie de chlore est généralisée aux Etats-Unis et elle va probablement s’aggraver - entraînant des prix du chlore encore plus élevés - au fur et à mesure que les propriétaires commencent à préparer leurs piscines pour la saison souligne CNBC.

Avec la pandémie, de nombreux propriétaires ont fait installer des piscines. Cela a créé une demande plus élevée de chlore, utilisé par désinfecter l'eau afin d'éviter que des bactéries dangereuses, des algues et des moustiques y prolifèrent.

Et de plus, un gros incendie dans une usine de produits chimiques en Louisiane a stoppé une partie de la production aggravant la pénurie.